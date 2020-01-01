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Wijnaldum: "10 kişi kaldıktan sonra bittik!"

Hollanda'nın kaptanı Georgino Wijnaldum, Çekya maçı sonrasın açıklamada bulundu.

Wijnaldum: '10 kişi kaldıktan sonra bittik!'
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'nın Çekya'ya 2-0 yenilerek elendiği maçtan sonra Georginio Wijnaldum açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti değerlendiren Georginio Wijnaldum "Yediğimiz goller ve değerlendiremediğimiz şanslar... Maçı birden çok faktör belirledi. Tüm maç çok çetin geçti. Bize karşı preslerinden kurtulamadık ve boş alan bulamadık." ifadelerini kullandı.

Georginio Wijnaldum ayrıca "10 kişi kaldıktan sonra baskı kurmakta da zorlandık. İşler o andan sonra bizim için çok daha zorlaştı." dedi.

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