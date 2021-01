Wiggins'den, Warriors'a övgü: "Burada her şey çok düzenli!"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, eski takımı Minnesota Timberwolves'a karşı dün gece 23 sayı attıktan sonra, şimdiki takımını övdü.



Golden State ile şu ana kadar harika bir sezon geçiren Wiggins, iki organizasyon arasındaki farklılıkları ve Warriors kültürünün kendisinin daha iyi olmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı:



"İki takım çok farklı, çünkü buradaki her şey düzenli. Her gece ne yaptığınızı, nasıl bir iş ortaya koyacağınızı, oynayacağınız dakikaları ve rotasyonunuzu biliyorsunuz.



Minnesota'da da aynı şekilde her şeyden haberim olan birkaç sene geçirmiştim. Koç Thibs (Tom Thibodeau) ile beraberdim ve o da çok organize biriydi. Ayrıca çok açık sözlüydü.



Burada yaptıkları şey de bu. Çok anlaşılırlar. Hiçbir şeyi iyi göstermeye çalışmıyorlar. Hileli sorular falan yok. Bu güzel bir şey."



Wiggins, kariyerinin en yüksek seviyesi olan %46.2 şut isabeti ve %40.7 üçlük isabetiyle, 17.8 sayı ortalaması yakalıyor. Ayrıca bu sezon maç başına 5.1 ribaund ve 2.2 asist istatistiklerine de sahip.