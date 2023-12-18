Wiggins'ten bench rolü için "köpek kulübesi" benzetmesi!

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, bench rolünü "köpek kulübesine" benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wiggins'ten bench rolü için 'köpek kulübesi' benzetmesi!
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18 Aralık 2023 14:02
Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, bench rolünü "köpek kulübesine" benzetti.

Warriors'ın bu sezon hücum tarafında sıkıntı çeken kilit oyuncularından Wiggins, kendisini başantrenör Steve Kerr'ün hamlesiyle beklenmedik bir şekilde benchte bulmuştu.

Kerr'ün Wiggins'i ilk beşten ayırdığı bu son hamlenin kendisini şaşırttığını belirten Wiggins, ısrarlı bir çabayla yerini geri kazanması gerektiğini şu sözlerle kabul etti:

"Burada olduğum için çok şanslıyım... Bu köpek kulübesinden çıkmak istiyorsam, mücadele etmeye devam etmem lazım."

Devam eden sezonda kariyerinin en düşük ortalamalarıyla boğuşan 28 yaşındaki Wiggins, sahada ortalama 26,7 dakika süre alarak maç başına 12 sayı, 4,3 ribaund ve 1,1 asistle katkıda bulunuyor.

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