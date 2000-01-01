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Wiggins: "Steph, sahada ezber bozan bir oyuncu!"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, takım arkadaşı Steph Curry'yi "ezber bozan" yapan şeyin ne olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, takım arkadaşı Steph Curry'yi "ezber bozan" yapan şeyin ne olduğunu açıkladı.

Kısa süre önce yaptığı bir röportajda Wiggins, Curry hakkındaki duygularını şöyle dile getirdi:

"Steph Curry geri döndüğü için çok heyecanlıyım. Bizim için her şeyi yapabilen biri. Sahaya girer girmez, varlığı bile ezber bozuyor. Onunla birlikte oynama ve bir şeyler öğrenme şansı elde etmek, belirli şeyleri nasıl yaptığını görmek, en önemli şey bu."

Warriors, Wiggins'i 2019-20 sezon ortasında D'Angelo Russell'ı takaslayıp Minnesota Timberwolves'dan almıştı. 2.03'lük forvet, Warriors için sadece 12 maç oynayabilmiş ve bu maçlarda %45.7 şut isabetiyle 19.4 sayı ortalaması yakalamıştı.


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