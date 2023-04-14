Wiggins, playoff serisi 1. maçında dönüyor!

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in Cumartesi günü Sacramento Kings'e karşı oynanacak playoff ilk tur serisinin 1. maçında oynamasına izin verildiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wiggins, playoff serisi 1. maçında dönüyor!
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14 Nisan 2023 12:41
Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in Cumartesi günü Sacramento Kings'e karşı oynanacak playoff ilk tur serisinin 1. maçında oynamasına izin verildiği bildirildi.

The Athletic'ten Anthony Slater ve Shams Charania, Warriors'ın Wiggins'i benchten oyuna dahil ederek 20-25 dakika ile sınırlandırmayı düşündüğünü söyledi.

Wiggins, babasının hastalığı sebebiyle normal sezonun son iki ayını kaçırmış ve 13 Şubat'tan beri forma giyememişti.

2022 şampiyonluk serisinde Warriors'ın en iyi iki yönlü oyuncularından biri olan Wiggins, geçtiğimiz sene forma giydiği 22 playoff maçında 16.5 sayı, 7.5 ribaund ve birer top çalma ile blok ortalamaları yakalamıştı.

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