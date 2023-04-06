Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Andrew Wiggins'in Warriors ile son iki normal sezon maçında forma giymeyeceğini söyledi.



Kerr, radyo kanalı '95.7 The Game'in "Willard & Dibs" programına konuk olarak, Warriors'ın bu normal sezonundaki son iki maçında Wiggins'in oynamayacağını duyurdu.



"Normal sezonun son iki maçında forma giyemeyecek. Çalışmaya devam edecek ve gücünü oldukça hızlı bir şekilde toparlayacak.



Onu tekrar aramızda görmek harika. Playofflarda başarılı olmak istiyorsak, onun da bizle olması şart. Çünkü Wiggins de, daha önce konuştuğumuz bu iki yönlü oyunculardan biri.



Bir yıl önceki tüm playoff serilerimize bakarsanız, kendisi hem en iyi adamı savunuyordu -Luka (Doncic) olsun, Jayson Tatum olsun, veya her kimse- üstüne de 18-20 sayı atıp, dört veya beş hücum ribaundı çekiyordu. Muazzamdı. Umarız kendisini çok uzun sürmeden, tekrar aynı performansı gösterebilecek şekilde aramızda görebiliriz."



"KONDİSYONUNU TOPARLIYOR"



Kerr ayrıca Wiggins'in antrenmanlarda oldukça formda gözüktüğüne de değindi:



Tam saha beşe beş antrenmanlarda gayet iyi gözüküyordu. Andrew'un, herkesin bildiği üzere tanrı vergisi bir atletizmi var. Kolay kolay yorulmayan adamlardan biri. Bu alanda Andre Iguodala'ya çok benziyor. İki aydır oynamamasına rağmen, sahaya çıktığı zaman tam güç koşuşturuyor ve gayet de iyi görünüyor.



Lakin bir NBA maçında oynamaya hazır olması için, bunun gibi birkaç gün daha geçirmesi gerekiyor. Sağlık açısından onu kötü bir duruma sokamayız. Onu sahaya çıkarmadan önce yeteri kadar çalıştırdığımızdan ve gücüyle kondisyonunu iyi bir şekilde toparladığımızdan emin olmamız gerek."



Golden State, normal sezonunu sırayla Cuma günü Sacramento Kings karşısında ve Pazar günü Portland Trail Blazers ile karşılaşarak kapatacak ve bu maçlar, ekibin playofflardaki sıralamasını büyük ölçüde belirleyen karşılaşmalar olacak.



Wiggins ise böylece, normal sezonu 37 maçta %47.3 şut isabetiyle 17.1 sayı, 5.0 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile tamamlamış oldu.





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