Wiggins, KOVID-19 protokolüne girdi!

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in NBA sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği bildirildi.



Wiggins en son Cuma gecesi Boston Celtics'e karşı oynamış ve diğer birkaç takım arkadaşıyla birlikte, Golden State'in Cumartesi günkü Raptors maçı için Toronto'ya düzenlenen seyahatte yer almamıştı.



Wiggins, bu hafta NBA'deki KOVID salgınlarının yoğunluğu göz önüne alındığında aşı yaptırdığından ötürü mutlu olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır. Pek sayılmaz. Yapmam gereken bir şeydi sadece." yanıtını vermişti.



Wiggins, 24 saatlik bir süre içinde iki kez negatif test sonucu vermediği takdirde, en az 10 günlük bir süreyi kaçıracak.



