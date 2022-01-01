Wiggins: "Klay dönünce, NBA'in başı belada olacak!"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, Klay Thompson sakatlığından döndüğünde "NBA'in başının belada olacağını" söyledi.



Wiggins lige sert bir uyarı mesajı göndererek, Klay'in sonunda NBA'e geri döndüğünde rakip takımlar için sorun yaratacağını iddia etti:



"Adamın neler yapabildiğini görmek çok etkileyici. Savunma ve hücum tarafında yarattığı etki inanılmaz. Onunla oynayacağım için ve geri döneceğinden dolayı heyecanlıyım. Geri döndüğünde ligin başı belada olacak."



Warriors'ın Thompson'ı bu ay sonuna doğru bir iç saha maçında tekrar parkelere döndüreceği düşünülüyor.



