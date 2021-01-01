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Wiggins, Kanada Milli Takımı'nda oynayacak!

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, 2021 yazında Kanada Milli Takımı'nda oynayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, 2021 yazında Kanada Milli Takımı'nda oynayacağını duyurdu.

26 yaşındaki oyuncunun, bu gelişmeyi Instagram hesabından paylaştığı görüldü.

Kanada, 2000'de Sydney'de düzenlenen etkinlikten beri Yaz Olimpiyatları'na katılmıyordu.

Eleme Turnuvası, 2021 NBA playofflarının son turlarıyla aynı döneme denk gelirken, RJ Barrett, Khem Birch, Dillon Brooks ve Luguentz Dort gibi birçok oyuncu milli takım için oynama arzularını dile getirmiş olsalar da, henüz oynama taahhüdü vermemişlerdi.

Wiggins, bu sezon maç başına 18.6 sayı ortalaması ile takımının en skorer ikinci oyuncusu olarak, verimli bir sezon geçirmişti.


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