Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in bir süredir takımdan uzak olmasının sebebinin belli olduğu ve bu geceki Oklahoma City Thunder karşılaşmasında dönmesinin beklendiği açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania, Wiggins'in 13 Şubat'tan bu yana üst üste 22 maç kaçırma sebebinin, babası Mitchell Wiggins'in ciddi bir sağlık sorunuyla uğraşması olduğunu belirtti.



Bu sezon sadece 37 maçta forma giymiş olan Wiggins, kasık sakatlığı nedeniyle Aralık ve Ocak aylarında arka arkaya 15 maç kaçırmıştı.



Warriors'ın normal sezonda üç maçı kaldı. Bu akşam Oklahoma City Thunder'ı ağırlayacak olan ekip, Cuma günü Sacramento Kings'i ziyaret edecek ve Pazar günü ise Portland Trail Blazers'a karşı sezonu kapatacak.



Şu anda Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alan Warriors ekibi, Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans'ın yarım maç önünde, play-in potasının dışında bulunuyor.



Golden State'in 2022 şampiyonluk serisine önemli bir katkı yapmış olan Wiggins, bu sezon 17.1 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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