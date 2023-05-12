Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in, kaburga kemiğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle bu gece Batı yarı finallerinin 6. maçında Los Angeles Lakers'a karşı oynama durumunun "şüpheli" olduğu bildirildi.



ESPN'den Kendra Andrews, Wiggins'in "göğüs kafesi bölgesinde bulunan sol kostal kıkırdak kırığı" nedeniyle maçta oynama durumunun "şüpheli" olarak görüldüğünü söyledi.



Wiggins, geçtiğimiz Çarşamba günü Golden State'in Los Angeles'ı yendiği serinin 5. maçında 25 sayı, 7 ribaund ve 5 asist kaydederek, koç Steve Kerr'e göre playofflardaki en iyi maçını çıkarmıştı.



Andrews'un tam olarak ne zaman sakatlandığının belli olmadığını belirttiği Wiggins, Golden State'in Lakers yıldızı LeBron James'i savunma görevini verdiği asıl oyuncu konumundaydı.



Lakers'a karşı 3-2 geride olan son şampiyon Warriors, art arda ikinci playoff serisinde 7. maç oynamayı arzuluyor.





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