Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, NBA Finallerinde eski takım arkadaşı Miami Heat yıldızı Jimmy Butler için iyi dileklerini sundu.



Wiggins, Minnesota Timberwolves'da birlikte geçirdikleri süre boyunca Butler'la zaman zaman fikir ayrılığına düşmüş olsa da, kendisini desteklediğini ESPN'den Nick Friedell'e şu şekilde anlattı:



"Onları destekliyordum. Jimmy harika bir takım arkadaşıydı. Harika bir rekabetçidir. Oraya getirdikleri, o adamları Finallere taşıması büyük bir başarı. Neler yapabileceğini gösteriyor. Minnesota'dayken bile, kendisi sakatlanmadan önce oldukça zorlu olan Batı'da üçüncü olduğumuzu unutuyor. Yani yetenekli bir oyuncuydu ve iyi bir takıma, Miami'ye gittiğinde, gerisini herkes biliyor."



Butler, 2017 yılında Minnesota tarafından, Wiggins'in ve kulübün genç çekirdeğinin sıkıntılı zamanların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için takas edilmişti. Butler hızlıca T-Wolves'un lideri konumuna gelmiş ve takımla ilk sezonunda ekibin sayı ve top çalma lideri olmuştu.



Minnesota, 13 sezonluk playoff kuraklığını Butler'la birlikte kırmış, ancak ertesi yıl antrenman kampından önce yıldız oyuncu bir takas talep etmiş ve Timberwolves tarafından 2018-19 sezonunun başlarında Philadelphia 76ers'a gönderilmişti.



31 yaşındaki yıldız, eski takım arkadaşlarından bazıları ile arasının bozulmasına sebep olan, yorulmak bilmez iş ahlakıyla tanınıyor. Ancak Wiggins, Butler'ın niyetinin iyi olduğunu biliyor:



"O, rakibine aman vermeyen biri. Çünkü yaptığı şeyle, insanların en iyisini ortaya çıkarıyor. Size, ihtiyacınız olan enerjiyi veriyor ve siz de hazır oluyorsunuz. Tüm gençlere nasıl etkisi olduğunu, gençlerin oyunlarının nasıl yükseldiğiyle görebilirsiniz."



