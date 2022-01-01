Wiggins, eleştirilere aldırmıyor: "Önce severler, sonra nefret ederler..."

Golden State Warriors'ın All-Star oyuncusu Andrew Wiggins, yakın zamanda performansındaki düşüşün ardından gördüğü olumsuz tepkiler hakkında konuştu.



All-Star molasından sonra performansı açısından sıkıntılı bir dönem geçiren Wiggins, hem analistlerden hem de taraftarlardan gördüğü olumsuz tepkiler hakkında, "endişelenecek daha önemli şeyler var" ifadesini kullandı:



"Agresif oynamama rağmen, yalnızca şut sokamadığım bazı maçlar da oldu. Ama bu da basketbolun bir parçası. Kendime güvenimi kırmamam gerekir."



Sezonun ilk yarısında iki yönlü oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Wiggins, sosyal medyayı kullanan analistler ve hüsrana uğrayan taraftarlar için artık kolay bir hedef haline gelmiş durumda:



"Sizi önce severler, sonra nefret ederler. Sonra tekrar severler, ve muhtemelen yeniden nefret ederler. Bu böyle gider. Her sabah uyandığınızda hayatta olduğunuz için şükretmeniz lazım. Endişelenecek daha önemli şeyler var."



Wiggins bu sezon 17.1 sayı, 4.5 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarla oynuyor.



