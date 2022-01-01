Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wiggins, eleştirilere aldırmıyor: "Önce severler, sonra nefret ederler..."

Golden State Warriors'ın All-Star oyuncusu Andrew Wiggins, yakın zamanda performansındaki düşüşün ardından gördüğü olumsuz tepkiler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın All-Star oyuncusu Andrew Wiggins, yakın zamanda performansındaki düşüşün ardından gördüğü olumsuz tepkiler hakkında konuştu.

All-Star molasından sonra performansı açısından sıkıntılı bir dönem geçiren Wiggins, hem analistlerden hem de taraftarlardan gördüğü olumsuz tepkiler hakkında, "endişelenecek daha önemli şeyler var" ifadesini kullandı:

"Agresif oynamama rağmen, yalnızca şut sokamadığım bazı maçlar da oldu. Ama bu da basketbolun bir parçası. Kendime güvenimi kırmamam gerekir."

Sezonun ilk yarısında iki yönlü oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Wiggins, sosyal medyayı kullanan analistler ve hüsrana uğrayan taraftarlar için artık kolay bir hedef haline gelmiş durumda:

"Sizi önce severler, sonra nefret ederler. Sonra tekrar severler, ve muhtemelen yeniden nefret ederler. Bu böyle gider. Her sabah uyandığınızda hayatta olduğunuz için şükretmeniz lazım. Endişelenecek daha önemli şeyler var."

Wiggins bu sezon 17.1 sayı, 4.5 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal