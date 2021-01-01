Wiggins aşı olmamakta kararlı!: "İnandığım şey için savaşacağım"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, KOVID-19 aşısını olmayacağına dair söylenenleri doğruladı.



San Francisco şehrinin şu anda Warriors oyuncularının iç saha maçlarında oynamasını yasaklayan bir aşı zorunluluğu bulunuyor ve Wiggins, ekibin bu sezon oynayacağı 41 normal sezon iç saha maçı için 8.9 milyon dolardan vazgeçecek:



"Kesinlikle köşeye sıkışmış durumdayım ama inandığım şey için savaşmaya devam edeceğim. Doğru olduğuna inandığım şeyler her zaman savaşırım. Birinin doğrusu, başkasına göre yanlış olabilir."



Wiggins, bu inançların gerçekte ne olduğunu açıklamayı reddederek, "Bu sizi ilgilendirmez" açıklamasını yaptı.



26 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda maç başına 350 bin dolardan fazla kaybetme durumuyla ilgili ise, "Bu benim sorunum, sizin değil. O kadar ilerisini düşünmüyorum bile. Günbegün değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.



