Wiggins: "Aşı olmak istemiyordum, NBA beni buna zorladı!"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, kişisel inançlarına rağmen KOVID-19 aşısı olmaya zorlandığını açıkladı.



Geçtiğimiz hafta aşı olmamak adına dini muafiyet için başvuran, ancak lig tarfından reddedilmiş olan 26 yaşındaki oyuncu, başlangıçta KOVID-19 aşısını olmakta tereddüt etmesinin sebebinin, yerel yasaklar nedeniyle Warriors'ın iç saha maçlarına ve antrenmanlarına katılmasının yasaklanması olduğunu söyledi.



Wiggins, The Athletic'ten Anthony Slater'a şu açıklamaları yaptı:



"Ya aşı olacaktım, ya da NBA'de oynayamayacaktım gibi hissettim. Zor bir karardı. Umarım 10 yıl sonra her şey yolunda gider ve hala sağlıklı olurum.



Yapmak istediğim bir şey değildi. Biraz olmaya zorlandım... Sanırım bazı iş konularında, kendi vücudunuz üzerinde hak talebiniz olamıyor... Umarım benden daha güçlü insanlar vardır ve inandıkları şey için savaşmaya devam ederler.



Daha önce KOVID geçirmiştim ve o kadar da kötü değildi. Birkaç yıl önce bir şeye alerjik bir reaksiyon göstermiştim ve cidden korkunç bir andı. O andan beri yanımda hep bir EpiPen taşıyorum. Pek çok insanın aşı yaptırdıktan sonra vücutlarının tepki gösterdiğini veya yaraları olduğunu biliyorum, lakin 10 yıl içinde gen hasarı açısından bana ne yapacağını bilmiyorum.



Kanserli hücrelere sebebiyet verip vermeyeceğine dair bir çalışma yok, bu yüzden aşının vücuduma ne etkisi olacağını bilmiyorum. Ailemde aşı olan kimse yok. Bu pek inandığımız bir şey değil."



NBA geçtiğimiz hafta, San Francisco ve New York City şehirlerinde yer alan takımların oyuncularının, aşı olmamaları yüzünden kaçıracakları maçlar için maaşlarından kesinti yapılacağını duyurmuştu.



Beş yıllığı 147 milyon dolarlık kontratının dördüncü sezonuna girecek olan Wiggins, aşı olmaması durumunda bu sezon maaşının 15.8 milyon dolarlık bölümünü kaybedecekti.



NBA, geçtiğimiz Perşembe günü oyuncularının %95'inin aşılandığını duyurmuştu.