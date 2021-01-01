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Wiggins aşı oldu, San Francisco'da oynayabilecek!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın forveti Andrew Wiggins'in KOVID-19 aşısını olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın forveti Andrew Wiggins'in KOVID-19 aşısını olduğunu duyurdu.

Kerr, yaptığı açıklamada "Andrew aşı oldu. Bize haber vermek istedi. Bu iş de böylece kapanmış oldu." şeklinde konuştu.

Daha önce NBA'den aşı için dini muafiyet talebinde bulunan ve ret cevabı almış olan Wiggins, artık bu sezon tüm maçlarda oynanabilecek.

Kanadalı oyuncu aşısız olmayı sürdürseydi, San Francisco Halk Sağlığı Departmanı'nın 13 Ekim'de yürürlüğe girecek olan büyük iç mekan etkinlikleri için aşı olma zorunluluğunu ihlal etmiş olacak ve bu sezon Warriors'ın hiçbir iç saha maçında oynayamayacaktı.

Wiggins, 41 iç saha maçının tamamını kaçırmış olsaydı, 2021-22 sezonu için 31.6 milyon dolarlık maaşının yarısını kaybetmiş olacaktı.


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