Wiggins: "Algıyı değiştirmeye çalışıyorum"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, savunma tarafında gösterdiği performansa yönelik algıyı değiştirmeye çalıştığını söyledi.



Wiggins, geçen sezon Warriors'a takas edildiğinden beri, nihayet NBA'de kendisine en uygun rolü bulmuş durumda.



Geçtiğimiz gece Toronto Raptors'a karşı 106-105'lik bir skorla alınan galibiyetinin ardından Wiggins, Warriors kültürünün bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, savunma tarafındaki algıyı değiştirmeye çalıştığını belirtti:



"Ne olduğumu göstermeye çalışıyorum. Savunmama yönelik algıyı değiştirmeye çalışıyorum. Çok zevk alıyorum. Harika Warriors basketbolu budur. Burada harika bir kültür, harika bir hava var."



Wiggins, dün gece bulduğu 17 sayının yanında dört asist ve dört de blok kaydetmişti..



Golden State ise, bu sezona yaptığı kötü başlangıcı geride bırakarak, 0-2 derecesine düştüğünden beri son sekiz maçında altıncı galibiyetine ulaşmış oldu.



