  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Wibledon kadınlarda finalist belli oldu!

Alman tenisçi Kerber, Letonyalı Ostapenko'yu 2-0 mağlup ederek Wimbledon Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA
Wibledon kadınlarda finalist belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 16:46
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların 11 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da ilk defa son 4'e kalan Letonyalı Jelena Ostapenko ile 2016 finalisti Alman Angelique Kerber karşı karşıya geldi.

İlk sette oyuna hükmeden Ostapenko, puan kazandıran vuruşlarda 18-6 üstünlük kurmasına karşın 19 basit hata yapınca 7 ve 9. oyunlarda servis kıran Kerber, 6-3'lük skorla 1-0 öne geçti.

Görüntü 2. sette de değişmedi. Savunma ağırlıklı bir oyun anlayışı benimseyen Kerber, basit hatalara devam etmesinin yanında servis performansı da düşen Ostapenko'ya karşı seti 6-3, maçı da 2-0 kazandı.

Kerber böylece kariyerinin 4. grand slam finaline çıktı. Alman tenisçi, cumartesi günü oynanacak finalde 25 numaralı seribaşı Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı Julia Görges arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için