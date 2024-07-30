Boston Celtics guardı Derrick White, Olimpiyatlara çağrılma üzerine çıkan tartışmaların ardından takım arkadaşı Jaylen Brown ile aralarında hiçbir husumet olmadığını belirtti.



ABD Milli takımı genel menajeri Grant Hill'in Paris 2024 Olimpiyatları için kurduğu kadroda sakatlanan Kawhi Leonard'ın yerine White'ı çağırmış olması, turnuva öncesinde birçok tartışmanın ana odağı olmuştu.



Bu durum, White'ın takım arkadaşı ve bu yılın Finaller MVP'si olan Brown'ın göz ardı edildiğini hissederek bunun Nike tarafından alınan bir karar olduğunu ima etmesiyle devam etmişti.



White, beraber şampiyonluk kazandığı takım arkadaşıyla arasında hiçbir dargınlık olmadığını belirtirken, Brown'ın verdiği tepki sonrası kendisini aradığını ise şu sözlerle doğruladı:



"Jaylen beni aradığında, 'Aramana gerek yoktu. Aramızın iyi olduğunu biliyorum' demiştim. Beni aradığında, arada yanlış anlaşılma olsun istemediğini söyledi ve ben de ona bir sıkıntı olmadığını söyledim. Kesinlikle aramızda hiçbir sorun veya sıkıntı olmadı. O harika bir oyuncu ve JB hakkında hiçbir zaman kötü söz söylemem."



Brown, basına yaptığı açıklamada White ile arasının iyi olduğunu önceden belirtmişti.



ABD takımı, Cumartesi günü grup aşamasının ilk maçında Sırbistan'a karşı 110-84'lük bir galibiyet elde etti ve yarın ise Güney Sudan'a karşı oynayacak.





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