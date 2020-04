WhatsApp

yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajlar

Mesajlaşma uygulaması, son dönemdeın iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "" ifadesi kullanıldı.Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.App Store'a giriş sağlayın, arama kısmına 'whatsapp' yazın. İndirme (GET) yazısına tıklayıp kolaylıkla indirebilirsiniz.İndirdikten sonra Whatsapp uygulamasına girip gerekli izinleri verip kullanabilirsiniz.Öncelikle telefonunuzun market bölümünde WhatsApp'ı yükleyin. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmalısınız. WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz gibi Türkiye'yi seçin ve cep telefonu numaranızı yazıp doğrulama kısmına geçeceksiniz.Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan Whatsapp uygulaması, mesajlaşmaya para harcamadan internet üzerinden mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Whatsapp'ı ücretsiz olarak uygulama marketlerinden indirip kullanabilir, isterseniz web tarayıcınız üzerinden de kullanmaya devam edebilirsiniz.Whatsapp uygulaması içerisinde mesajlaşırken herhangi bir reklamla karşılaşmazsınız.Whatsapp, mobil platformlardan sonra web üzerinde de mesajlaşmaya imkan vermek adına web.whatsapp.com adresinde web servisini hizmete soktu. Bilgisayardan Whatsapp kullanmak için tek yapmanız gereken bu adrese gidip yönergeleri takip etmek.Whatsapp mesajlarınızın yanında bulunan işaret ve tiklerin anlamları oldukça basit. Eğer mesajınızın yanında tek tik görüyorsanız bu mesajınızın henüz iletilmediği, çift tik görüyorsanız iletildiğini, çift mavi tik görüyorsanız ise bu Whatsapp mesajınızın okunduğunu gösteriyor.Whatsapp ile ücretsiz olarak telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile Whatsapp internet üzerinden bir başka Whatsapp kullanıcısı ile ücretsiz sesli görüşmeler yapma özelliğini sizlere sunuyor.Görüntülü arama özelliği, kişilerinizi WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramanıza olanak verir.Görüntülü arama yaparken veya alırken İnternet bağlantınızın güçlü olmasına dikkat edin. Zayıf veya düzgün yapılandırılmamış bir bağlantı, görüntü ve ses kalitesini düşürebilir. Wi-Fi'a bağlıysanız görüntülü aramanızın kalitesi kablosuz ağ bağlantınızın sinyaline ve ağ veri hızına bağlıdır.