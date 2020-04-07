Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.
Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.
Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.
APP STORE'DE WHATSAPP NASIL İNDİRİLİR?
App Store'a giriş sağlayın, arama kısmına 'whatsapp' yazın. İndirme (GET) yazısına tıklayıp kolaylıkla indirebilirsiniz.İndirdikten sonra Whatsapp uygulamasına girip gerekli izinleri verip kullanabilirsiniz.
ANDROID'TE WHATSAPP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Öncelikle telefonunuzun market bölümünde WhatsApp'ı yükleyin. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmalısınız. WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz gibi Türkiye'yi seçin ve cep telefonu numaranızı yazıp doğrulama kısmına geçeceksiniz.
WHATSAPP NEDİR?
Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan Whatsapp uygulaması, mesajlaşmaya para harcamadan internet üzerinden mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Whatsapp'ı ücretsiz olarak uygulama marketlerinden indirip kullanabilir, isterseniz web tarayıcınız üzerinden de kullanmaya devam edebilirsiniz.
WHATSAPP NEDEN REKLAMSIZDIR?
Whatsapp uygulaması içerisinde mesajlaşırken herhangi bir reklamla karşılaşmazsınız.
WHATSAPP'A BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN ERİŞİM
Whatsapp, mobil platformlardan sonra web üzerinde de mesajlaşmaya imkan vermek adına web.whatsapp.com adresinde web servisini hizmete soktu. Bilgisayardan Whatsapp kullanmak için tek yapmanız gereken bu adrese gidip yönergeleri takip etmek.
WHATSAPP MAVİ TİK NE ANLAMA GELİYOR?
Whatsapp mesajlarınızın yanında bulunan işaret ve tiklerin anlamları oldukça basit. Eğer mesajınızın yanında tek tik görüyorsanız bu mesajınızın henüz iletilmediği, çift tik görüyorsanız iletildiğini, çift mavi tik görüyorsanız ise bu Whatsapp mesajınızın okunduğunu gösteriyor.
WHATSAPP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
Whatsapp ile ücretsiz olarak telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile Whatsapp internet üzerinden bir başka Whatsapp kullanıcısı ile ücretsiz sesli görüşmeler yapma özelliğini sizlere sunuyor.
WHATSAPP'TA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPMA
Görüntülü arama özelliği, kişilerinizi WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramanıza olanak verir.
Not: Görüntülü arama yaparken veya alırken İnternet bağlantınızın güçlü olmasına dikkat edin. Zayıf veya düzgün yapılandırılmamış bir bağlantı, görüntü ve ses kalitesini düşürebilir. Wi-Fi'a bağlıysanız görüntülü aramanızın kalitesi kablosuz ağ bağlantınızın sinyaline ve ağ veri hızına bağlıdır.
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Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.
Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.
APP STORE'DE WHATSAPP NASIL İNDİRİLİR?
App Store'a giriş sağlayın, arama kısmına 'whatsapp' yazın. İndirme (GET) yazısına tıklayıp kolaylıkla indirebilirsiniz.İndirdikten sonra Whatsapp uygulamasına girip gerekli izinleri verip kullanabilirsiniz.
ANDROID'TE WHATSAPP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Öncelikle telefonunuzun market bölümünde WhatsApp'ı yükleyin. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmalısınız. WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz gibi Türkiye'yi seçin ve cep telefonu numaranızı yazıp doğrulama kısmına geçeceksiniz.
WHATSAPP NEDİR?
Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan Whatsapp uygulaması, mesajlaşmaya para harcamadan internet üzerinden mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Whatsapp'ı ücretsiz olarak uygulama marketlerinden indirip kullanabilir, isterseniz web tarayıcınız üzerinden de kullanmaya devam edebilirsiniz.
WHATSAPP NEDEN REKLAMSIZDIR?
Whatsapp uygulaması içerisinde mesajlaşırken herhangi bir reklamla karşılaşmazsınız.
WHATSAPP'A BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN ERİŞİM
Whatsapp, mobil platformlardan sonra web üzerinde de mesajlaşmaya imkan vermek adına web.whatsapp.com adresinde web servisini hizmete soktu. Bilgisayardan Whatsapp kullanmak için tek yapmanız gereken bu adrese gidip yönergeleri takip etmek.
WHATSAPP MAVİ TİK NE ANLAMA GELİYOR?
Whatsapp mesajlarınızın yanında bulunan işaret ve tiklerin anlamları oldukça basit. Eğer mesajınızın yanında tek tik görüyorsanız bu mesajınızın henüz iletilmediği, çift tik görüyorsanız iletildiğini, çift mavi tik görüyorsanız ise bu Whatsapp mesajınızın okunduğunu gösteriyor.
WHATSAPP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?
Whatsapp ile ücretsiz olarak telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Yeni güncelleme ile Whatsapp internet üzerinden bir başka Whatsapp kullanıcısı ile ücretsiz sesli görüşmeler yapma özelliğini sizlere sunuyor.
WHATSAPP'TA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPMA
Görüntülü arama özelliği, kişilerinizi WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramanıza olanak verir.
Not: Görüntülü arama yaparken veya alırken İnternet bağlantınızın güçlü olmasına dikkat edin. Zayıf veya düzgün yapılandırılmamış bir bağlantı, görüntü ve ses kalitesini düşürebilir. Wi-Fi'a bağlıysanız görüntülü aramanızın kalitesi kablosuz ağ bağlantınızın sinyaline ve ağ veri hızına bağlıdır.
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