Whatsapp toplu mesaj listesi nedir, nasıl oluşturulur?

Ramazan bayramının başlaması ile birlikte toplu mesaj atma, toplu mesaj nasıl atılır, whatsapp'tan toplu mesaj atma nasıl yapılır, toplu SMS nasıl atılır sıkça aratılmaya başlandı. En uygun en anlamlı Ramazan mesajını hazırlayan vatandaşlar, toplu mesaj atmanın yollarını aramaya başladı. İşte whatsapp ve SMS için toplu mesaj atma yöntemleri...Toplu mesaj listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz. Toplu mesaj listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerden oluşan kaydedilmiş listelerdir. Bu sayede, mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri yeniden tek tek seçmenize gerek kalmaz.Toplu mesaj listesi oluşturmaWhatsApp'ı açın.Sohbetler ekranının en üstünde bulunan Toplu Mesaj Listeleri'ne dokunun.Toplu Mesaj Listeleri ekranının en altında bulunan Yeni Liste'ye dokunun.Eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.Oluştur'a dokunun.Bu seçeneğe dokunduğunuzda yeni bir toplu mesaj listesi oluşturulur. Toplu mesaj listesine gönderdiğiniz mesajlar, listede bulunan ve sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan tüm alıcılara gönderilir. Alıcılar bu mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Ve cevapladıklarında mesaj Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür. Gönderdikleri cevap toplu mesaj listesindeki diğer alıcılara gönderilmez.Not: Toplu mesajlarınızı sadece sizi telefonlarındaki rehbere kaydetmiş olan kişiler alır. Kişiniz toplu mesajlarınızı alamıyorsa sizi telefon rehberine eklediğine emin olun. Toplu mesaj listeleri, bir kişinin birden çok kişiyle arasında sağlanan bir iletişim yöntemidir. Alıcılarınızın bir grup sohbetine katılmalarını istiyorsanız toplu mesaj listesi yerine grup sohbeti oluşturmanız gerekir.Toplu mesaj listelerini düzenlemeToplu Mesaj Listeleri'nizi açın.Düzenlemek istediğiniz listenin yanındaki "i" simgesine dokunun.Liste Bilgisi ekranından aşağıdakileri yapabilirsiniz:Toplu mesaj listenizin adını değiştirebilirsiniz.Listeyi düzenle...'ye dokunarak alıcı ekleyebilir ve çıkarabilirsiniz.Toplu mesaj listelerini silmeSohbetler ekranının en üstünde bulunan Toplu Mesaj Listeleri düğmesine dokunun.Silmek istediğiniz toplu mesaj listesini sola kaydırın.Sil'e dokunun.Alternatif olarak, önce Düzenle'ye, ardından silmek istediğiniz listenin yanındaki "–" simgesine > Sil'e dokunun.İletişim Makinesi kullanıcıları toplu mesajlaşma ve telekomünikasyon servisleri kullanmaları sebebi ile her zaman GSM datasına ihtiyaç duyarlar. Şirketler kendi izinli datalarını iletişim makinesi rehberine yükleyerek ya da Excel'den toplu mesajlarını gönderebilirler. İletişim Makinesi adres defteri hakkında son zamanlarda sıkça sorulan sorular; "Telefonumdaki rehberimi nasıl İletişim Makinesi adres defterine yüklerim?" ve "Cep telefonunda yer alan hali hazırda GSM numaralarına tek tek SMS göndermek yerine nasıl toplu bir şekilde SMS gönderebilirim?" sorularıdır.Sorunun cevabı şöyle; Telefon numarası rehberinizi dışa aktarın. Aktardığınız dosyayı İletişim Makinesi'ne yükleyin.1. Telefon numarası rehberinizi dışa aktarın. (Dosya .vcf formatında dışa aktarılır.)Bu işlem android ve iOS işletim sistemlerinde farklı şekillerde uygulanır. Android cihazlar için telefondan kolaylıkla kişileri dışa aktarmak mümkün. Yapmanız gereken şey, rehbere(kişilere) girdikten sonra seçeneklerden içe/dışa aktar seçeneğini seçmek. Tüm kişilerinizin .vcf formatı dosya yöneticiniz ya da paylaştığınız uygulamada yer alacaktır. Eğer Android telefonunuzda rehberi dışarıya aktarma özelliği mevcut değilse ve bahsettiğimiz bu işlemleri yapamıyorsanız alternatif olarak Contacts VCF gibi tam da rehberinizi .vcf formatına çevirmenizi sağlayan mobil uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Rehberinizi .vcf formatına getirdikten sonra artık dosyayı bilgisayarınıza taşıyabilirsiniz. iOS cihazlar için ise oldukça kolay ancak farklı bir yol izlemek gerekiyor. Kişileri dışa aktarım adımları şu şekilde; Bilgisayardan iCloud hesabınıza giriş yapın, Kişiler seçeneğini seçin, Kişilerin tümünü seçin, Vcard'ı dışa aktar seçeneğini seçin. Tüm bu adımlardan sonra rehber bilgisayarınıza otomatik olarak .vcf formatında indirilir.2. .vcf Formatındaki Dosyayı İletişim Makinesi'ne Aktarın.İletişim Makinesi'ne girdikten sonra bilgisayara .vcf formatında indirilen kişiler şu adımlar ile yüklenebilir;a. Adres defterini seçinb. Rehber transfer seçeneğini seçinc. Karşınıza çıkan "dosya seç" seçeneğini seçin(otomatik olarak bilgisayardan dosya seçme seçeneği açılır)d. Yüklemek istediğiniz .vcf formatındaki kişi dosyasını seçin ve yükleyine. Son olarak dosyayı yükledikten sonra kişilerinizi mevcut bir gruba mı ekleyeceğinizi, dosya için yeni bir grup mu oluşturacağınızı, ya da herhangi bir grup oluşturmadan direkt kişiler listesine mi eklemek istediğinize karar verin.Duyurular / İletişim Makinesi