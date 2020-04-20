WhatsApp grup görüşmeleri değişiyor! Kullanıcıların istediği sonunda oluyor

Corona virüsünün yayılmasını önlemek ve daha fazla insanın hasta olmaması için sosyal izolasyon uygulanıyor. Birçok kişi evlerine çekildi. Görüşmelerini ise mesajlaşma uygulamalarıyla gerçekleştiriyor. Birden çok fazla insanın aynı anda görüntülü olarak görüşmesini sağlayan uygulamaların yıldızı bugünlerde parladı. Zoom ve birçok uygulamanın ismi gündeme geldi. Popüler uygulama WhatsApp ise grup görüşmelerinde geride kalmıştı, ancak şimdi bomba bir değişiklik gündemde. WhatsApp'ta grup görüşmeleri daha kolay hale geliyor, bununla birlikte kullanıcıların çok istediği bir yenilik de devreye giriyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

20 Nisan 2020 07:52
WhatsApp grup görüşmeleri değişiyor! Kullanıcıların istediği sonunda oluyor
Tele konferans ve grup görüşmelerinde Skype, Zoom ve benzeri uygulamalar adından sıklıkla söz etti. WhatsApp ise bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmıştı, ancak önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.
Bilindiği üzere kısa süre önce WhatsApp'ta grup görüşmeleri daha kolay gelmişti. Ancak WhatsApp geliştirici ekibi bununla sınırlı kalmaktan yana değil. Son gelişmelere göre WhatsApp grup görüşmelerinde kişi sayısı artacak. Normalde WhatsApp'ta en fazla 4 kişi aynı anda görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor, fakat bu sayı yükselecek.

Hatta isimsiz bir kaynak WhatsApp'ın kapalı testlere başladığını ve yetkililerin en kısa sürede bu yeniliği kullanıma sunmak istediklerini belirtti.

Corona virüs izolasyonunda böyle bir yeniliğin yapılması WhatsApp kullanıcıları için harika olacaktır.

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ!

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

EMOJİ TARAMASI

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN

Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN

Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN

Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz. Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

DİZÜSTÜ WHATSAPP

WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

GRUP KONUŞMA TARAMASI

Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak. Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN

Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK

Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.

 

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