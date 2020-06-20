Whatsapp düzeldi mi? Whatsapp son görülme sorunu çözümü

Whatsapp düzeldi mi sorusu bir süredir yapılan aramaların konusu oldu. Whatsapp son görülme sorunu, whatsapp çevrimiçi görülmeme, yazıyor görünmeme sorunu yaşandığı anlaşıldıktan sonra kullanıcılar kendi aralarında şaşkınlık yaşadı. Whatsapp anlık mesajlaşma uygulaması dünya çapında bu özelliklerin yok olmasının ardından yapılan değişiklikler beklendi. Whatsapp düzeldi mi, whatsapp son görülme sorunu açısından merak edilenler haberimizde.

20 Haziran 2020 00:43
Whatsapp düzeldi mi? Whatsapp son görülme sorunu çözümü
Whatsapp düzeldi mi sorunu yaşanmasının ardından kullancılara aramalarını yoğunlaştırdı. Whatsapp üzerinde yaşanan son görülme ayarlarının görülmemesi, Whatsapp çevrimiçi görünmemesi, whatsapp son yazılan görülmemesi gibi çeşitli özelliklerin görülmediği anlaşıldı.

WHATSAPP SORUN DÜZELDİ, WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ SORUNU
Bu Whatsapp sorunundan sonra ise meraklı bekleyiş başladı. Yaşanan sorunun yazılım kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Bir süre bu özelliklerden mahrum kalan kullanıcılar ne zaman düzeleceği konusunda Whatsapp güncellemesini bekledi.

Çevrimiçi", "Son görülme" ve "Yazıyor…" özellikleri kapandıktan sonra kullancılar 19 Haziran saat 23:00 sularında sorun çözüldü.



Sosyal medyada uzun süre konuşulan Whatsapp düzeldi mi konusu üzerinden yapılan değişikliğin ardından sorunun nasıl geliştiği anlaşıldı. Yazılım hatası sebebiyle kullanıcıların çevrimiçi görülme, son online görülme ve yazıyor gibi özellikler kullanılamamıştı. Bu özellikler dışında Whatsapp üzerinde kullanılamayan özellik olmadığı da kaydedildi.

WHATSAPP SORUNU 24 SAATTİR SÜRÜYOR 

Son yapılan araştırmalarda Whatsapp üzerinde son 24 saatte bir çok sorunun yaşandığı kaydedildi. Bunun sebebinin yazılımsal olduğu belirtilse de yakın zamanda Whatsapp üzerinde önemli bir güncellemenin gelebileceği kaydediliyor. Kullanıcılar bu gelişme üzerine de anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp düzeldi mi sorularını sormaya devam ediyor.



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