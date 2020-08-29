Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic

Novak Djokovic, Western & Southern Açık turnuvasında finalde Milos Raonic ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
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29 Ağustos 2020 15:02
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Western & Southern Açık turnuvasında finalde Milos Raonic ile karşılaşacak.

ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Roberto Bautista Agut ile karşılaşan Sırp tenisçi Djokovic, 4-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-1 yenerek 2020'deki yenilmezlik serisini sürdürdü ve adını finale yazdırdı.

Dünya 30 numarası Kanadalı Raonic ise karşılaştığı Stefanos Tsitsipas'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finalde Djokovic'in rakibi oldu.

 

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