Westerlo deplasmanda 1 puana razı oldu

Belçika Pro Lig karşılaşmasında Westerlo deplasmanda Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Westerlo deplasmanda 1 puana razı oldu
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23 Aralık 2023 22:11
Belçika Pro Lig 19. hafta karşılaşmasında Westerlo deplasmanda konuk olduğu Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

Westerlo'nun gollerini 71 ve 77. dakikalarda Lucas Stassin, Royal Antwerp'in gollerini ise 45+1. dakikada Arbnor Muja ve 85. dakikada Toby Alderweireld kaydetti.

Westerlo forması giyen Türk oyuncu Ravil Tagir karşılaşmada 90+4. dakikaya kadar sahada kaldı.

Westerlo bu beraberlikle puanını 18'e yükseltirken, Royal Antwerp 32 puana çıktı.

Westerlo bir sonraki karşılaşmasında sahasında RWD Molenbeek'i ağırlarken, Royal Antwerp deplasmanda Genk'e konuk olacak.

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