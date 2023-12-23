Westerlo deplasmanda 1 puana razı oldu

Belçika Pro Lig 19. hafta karşılaşmasında Westerlo deplasmanda konuk olduğu Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.



Westerlo'nun gollerini 71 ve 77. dakikalarda Lucas Stassin, Royal Antwerp'in gollerini ise 45+1. dakikada Arbnor Muja ve 85. dakikada Toby Alderweireld kaydetti.



Westerlo forması giyen Türk oyuncu Ravil Tagir karşılaşmada 90+4. dakikaya kadar sahada kaldı.



Westerlo bu beraberlikle puanını 18'e yükseltirken, Royal Antwerp 32 puana çıktı.



Westerlo bir sonraki karşılaşmasında sahasında RWD Molenbeek'i ağırlarken, Royal Antwerp deplasmanda Genk'e konuk olacak.





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