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"Westbrook'un takas pazarı talebi, nispeten kısır" iddiası

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un takas pazarı talebinin "nispeten kısır" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un takas pazarı talebinin "nispeten kısır" olduğu bildirildi.

Rockets, birkaç gün önce organizasyondan çıkma talebinde bulunan Westbrook'u aktif olarak pazara sunmuş durumda.

Westbrook'un takımın gidişatından emin olmadığından ötürü, bir takas talep ettiği bildirilmişti. Bununla birlikte, ESPN'e göre, kendisi için pazar, şu ana kadar gerçekten sığ:

"Kaynaklar, 'Rockets aktif olarak Westbrook için takas ortakları arıyor, ancak bu pazar nispeten kısır durumda' dediler. 32 yaşındaki Westbrook'un kontratında üç yılı ve 131.5 milyon doları bulunuyor. Bu kontratta, 2022-23 sezonunda 46.7 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu da dahil."

Westbrook'un çeşitli haberlere göre Charlotte Hornets ve New YOrk Knicks'ten ilgi gördüğü bildirilmişti. LA Clippers'ın da ayrıca veteran süperstar için olası bir hedef olarak adı geçiyordu.

Westbrook, Houston'daki ilk sezonunda maç başına 27.2 sayı, 7.0 asist ve 7.9 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.


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