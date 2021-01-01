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Westbrook'un parmağı çıktı, maç kaçırıp kaçırmayacağı bilinmiyor

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, dün geceki Philadelphia 76ers'a karşı 136-141 alınan yenilgide parmağının çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, dün geceki Philadelphia 76ers'a karşı 136-141 alınan yenilgide parmağının çıktığı bildirildi.

Dördüncü çeyreğin sonlarında parmağında çıkık olan Westbrook, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Russ, maçtan sonra NBC Sports'tan Chase Hughes'a şunları söyledi:

"Parmağım çıktı. Göreceğiz. Baya acıtıyor. Ama iyi olacağım."

Geçtiğimiz gece yine bir triple-double performansı ortaya koymaya yaklaşan (20 sayı, 12 asist, 8 ribaund) Russ, ayrıca kaçıracağı maç olup olmadığını da bilmediğini belirtti.


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