Westbrook'un parmağı çıktı, maç kaçırıp kaçırmayacağı bilinmiyor

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, dün geceki Philadelphia 76ers'a karşı 136-141 alınan yenilgide parmağının çıktığı bildirildi.



Dördüncü çeyreğin sonlarında parmağında çıkık olan Westbrook, sahayı terk etmek zorunda kaldı.



Russ, maçtan sonra NBC Sports'tan Chase Hughes'a şunları söyledi:



"Parmağım çıktı. Göreceğiz. Baya acıtıyor. Ama iyi olacağım."



Geçtiğimiz gece yine bir triple-double performansı ortaya koymaya yaklaşan (20 sayı, 12 asist, 8 ribaund) Russ, ayrıca kaçıracağı maç olup olmadığını da bilmediğini belirtti.



