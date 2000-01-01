Westbrook'un, Ja Morant'e tavsiyesi!

Memphis Grizzlies çaylağı Ja Morant, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un özel tavsiyesini açıkladı.



NBA'e gelmeden önce Morant, Westbrook'un en sevdiği oyuncu olduğunu söylemişti.



Westbrook gibi, oyun başladığı anda, Morant de Westbrook gibi oldukça ateşli ve korkusuz bir oyun stiline sahip.



Matt Barnes ve Stephen Jackson ile "All the Smoke" podcastinin son bölümünde Morant, Westbrook tavsiyesi üzerine konuştu:



"Kesinlikle sert bir adam, kimin sahada olduğu, rakibin kim olduğu umurunda değil, direk hedefe gidiyor. Kesinlikle sahip olduğum zihniyet bu… Bir maçtan sonra onunla konuşmuştum ve o bana devam etmemi, olduğum katil olmaya devam etmemi söylemişti."



