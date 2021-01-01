"Westbrook'un düşüş yaşayacağı, yıllar önceden belliydi!" iddiası

Bazı NBA yöneticilerinin, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un "düşüşünün hızlı bir şekilde olacağını" yıllar önce tahmin etmiş oldukları iddia edildi.



Westbrook'un bu yılki düşük performansı, Wizards'ın kötü sezonunun (3-12, Doğu'nun en alt sırasında) arkasında yatan en büyük nedenlerinden biri olabilir.



Bu sezon neredeyse her istatistik kategorisinde bir düşüş görmüş olan Russ, yalnızca %37 şut isabetiyle oynuyor.



ESPN'den Zach Lowe'a göre bu, ligdeki bazı yöneticilerin yıllar önce tahmin etmiş olabileceği bir şey:



"Ligdeki yöneticiler yıllar boyunca, Westbrook'un atletizmine bel bağlayan ve güvenilir bir şutu olmayan oyunculardan biri olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuşlardı. Washington'da gördüğümüz şey, ya bu hızlı düşüşün başlangıcı ya da ciddi bir formsuzluk dönemi.



Westbrook'un tüm istatistikleri düşmüş durumda, ama belki de en endişe verici olanı hariç: top kayıpları. Westbrook, maç başına korkunç bir şekilde 5.2'lik bir top kaybı oranına sahip ve bu onu lig tarihinde 5 üzeri top kayıpları yapılan sezonlar listesinde dördüncü sıraya yerleştirmeye hazırlanıyor (Kendisi, James Harden ve DeMarcus Cousins ile birlikte önceki üç sezondan birinin de sahibi). Westbrook sanki yeteneklerini kaybetmişcesine, top hakimiyetini de kaybetmiş gibi gözüküyor. Düzenli olarak topu çeşitli uzuvlarına çarptırıyor."



