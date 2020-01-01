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Westbrook'un Beal için lakabı, "Sessiz katil"

Washington Wizards'ın yeni yıldızı Russell Westbrook, yeni takım arkadaşı Bradley Beal'ı "sessiz katil" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yeni yıldızı Russell Westbrook, yeni takım arkadaşı Bradley Beal'ı "sessiz katil" olarak nitelendirdi.

Westbrook, Beal ile takım arkadaşı olma konusundaki düşüncelerini paylaştı. Russ, Beal ile birlikte oynamaktan heyecan duyduğunu ve ona "sessiz katil" dediğini söyledi.

Sports Illustrated'dan Chris Mannix, Russ'ın ifadelerini şu şekilde bildirdi:

"Westbrook, Bradley Beal'ın oyununun her zaman hayranı olduğunu söylüyor. Beal'a 'sessiz katil' diyor. Onun yanında olmaktan heyecan duyduğunu ve 'elinden geldiğince ona yardım edeceğini' söylüyor."

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en yükseği olan 30.5 sayı ortalaması yakalamış olan Beal, bu sezon takımın lideri olacak. Wizards'ı bir playoff takımı yapmak istiyorsa, Westbrook'un kariyerinde sahip olduğu rolden farklı bir role adapte olması gerekiyor.


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