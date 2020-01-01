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Westbrook'tan bir triple-double rekoru daha!

Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook, dün gece Wizards formasıyla bir kez daha durdurulamaz bir performans gösterdi ve NBA tarihine geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook, dün gece Wizards formasıyla bir kez daha durdurulamaz bir performans gösterdi ve NBA tarihine geçti.

Westbrook, Chicago Bulls'a karşı 21 sayı (9/17 şut isabeti), 15 ribaund ve 11 asistle bir kez daha triple-double yaptı.

Böylece Russ, 1961-62 sezonunda Oscar Robertson'dan bu yana bir sezonda oynadığı ilk üç maçında da triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Ancak Westbrook, Wizards'ı galibiyete taşıyamadı (115-107 yenilgi) ve Washington sezona (0-4) başlamış oldu.

Russ'ın performansı şu şekildeydi:


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