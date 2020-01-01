Westbrook'tan bir triple-double rekoru daha!

Washington Wizards'ın yıldızı Russell Westbrook, dün gece Wizards formasıyla bir kez daha durdurulamaz bir performans gösterdi ve NBA tarihine geçti.



Westbrook, Chicago Bulls'a karşı 21 sayı (9/17 şut isabeti), 15 ribaund ve 11 asistle bir kez daha triple-double yaptı.



Böylece Russ, 1961-62 sezonunda Oscar Robertson'dan bu yana bir sezonda oynadığı ilk üç maçında da triple-double yapan ilk oyuncu oldu.



Ancak Westbrook, Wizards'ı galibiyete taşıyamadı (115-107 yenilgi) ve Washington sezona (0-4) başlamış oldu.



Russ'ın performansı şu şekildeydi:



