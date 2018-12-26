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Westbrook - Wall takası için görüşmeler var!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Houston Rockets ve Washington Wizards, Russell Westbrook ve John Wall'u içeren potansiyel bir takas üzerine tartışıyorlar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Houston Rockets ve Washington Wizards, Russell Westbrook ve John Wall'u içeren potansiyel bir takas üzerine tartışıyorlar.

Charania, Rockets'ın daha fazla varlık arayışında olmasıyla, iki ekip arasındaki görüşmelerde henüz bir ilerlemede kaydedilmediğini de ekledi.

Westbrook'un önceki hafta Rockets'a ayrılmak istediğini bildirdiği açıklanmıtı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun kontratında, önümüzdeki iki sezon için 85.6 milyon dolarlık garantili maaşı bulunuyor. Bu iki sezonun ardından, 2022-23 sezonunda 47.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu da kullanabilir.

Wall ise, en son 26 Aralık 2018'de bir NBA karşılaşmasında yer almıştı. Topuk ameliyatının ardından, Şubat 2019'da sakatlanan Wall'un Aşil tendon sakatlığından iyileştiği belirtildi. Kariyerinde beş kez All-Star olan Wall, o zamandan beri rehabilitasyonuna devam ediyor.

Westbrook'un anlaşması gibi, Wall'un sözleşmesi de NBA'deki en yüklü anlaşmalardan biri. Wall, oyuncu opsiyonunu kullanırsa, sözleşmesinin geri kalanında 132.9 milyon dolara kadar para kazanabilir.


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