Westbrook ve Davis, birlikte oynama konusunda ne düşünüyorlar?

Los Angeles Lakers'ın yıldız ikilisi Russell Westbrook ve Anthony Davis, birlikte oynama hakkında konuştular.



Kariyerinde ilk kez bir süperstar uzun ile oynayacak olan Russ, takımın antrenman kampında verdiği röportajda, kendisine düşen görevin Davis'i her gece en iyi oyununu ortaya çıkaracak şekilde zorlamak olduğunu açıkladı:



"AD özel bir yetenek. Bütün dünya biliyor, lig de biliyor. Türünün tek örneği. Onun boyunda yapabildiği şeyleri yapabilen başka kimse yok. Benim işim, onu her gün, her antrenmanda ve her maçta, oyununun zirvesinde olmaya zorlamak.



Uzun zamandır bu ligde olduğu için oyunun nasıl oynanacağını ve ne zaman ortaya çıkması gerektiğini biliyor. Artık vites yükseltmek istediğini biliyorum ve bunun o seviyede kalmasını sağlamak da bana düşüyor."



"HATA YAPARSAM, SÖYLEYECEK ADAMLAR LAZIM"



Sakatlıkların engellediği zorlu bir sezondan çıkan AD, kendisini zorlayan ve hata yaptığında bunu belli eden takım arkadaşlarına sahip olmaktan memnun olduğunu belirtse de, cesaretlendirilmeye ihtiyaç duymadığını söyledi:



"Beni zorlayacak takım arkadaşlarım olması güzel. Ama cesaretlendirilmeye ihtiyacım yok. İşler benim için iyi gitmediğinde, arkadaşlarımın bunu bana söylemesini isterim. Ben ve Russ, henüz bu ilk antrenmanda bile beraber sahadayken yapabileceklerimiz hakkında çok konuştuk.



İstediğim tam olarak buydu ve ayrıca takımda bunu yapacak altı-yedi adam daha var; Russ, LeBron James, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Dwight Howard. Sürekli her konuda beni uyarabilecek adamlar var. Daha iyi olmak isteyen bir oyuncu için, bundan daha iyi bir durum olamaz."