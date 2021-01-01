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Westbrook'un belgeseli geliyor!: "Hakkımda pek çok yanılgı var"

Los Angeles Lakers süperstarı Russell Westbrook'un, hayatını anlatacak olan "Passion Play: Russell Westbrook" isimli bir belgesel yayınlayacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Russell Westbrook'un, hayatını anlatacak olan "Passion Play: Russell Westbrook" isimli bir belgesel yayınlayacağı açıklandı.

15 Ekim'de Showtime kanalında gösterime girecek olan belgeselde, Westbrook'un NBA yıldızlığına yükselişi, MVP sezonu ve ailesi ile eski takım arkadaşları Kevin Love ve Nick Collison'ın özel röportajlarının yer alacağı kaydedildi.

Westbrook, belgesel hakkında şunları söyledi:

"Bu belgeseli paylaşarak, izleyicilere saha içinde ve dışında gerçekte kim olduğumu gösterebileceğimden ötürü gurur duyuyorum. Hakkımda pek çok yanılgı var, fakat hikayemi ve yolculuğumu hayranlarımla paylaşmaya hazırım."

Westbrook, bu yaz Lakers tarafından Washington Wizards ile yapılan bir takasta kadroya katılmıştı.

Wizards için geçtiğimiz sezonu Russ, 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asistle triple-double ortalaması yakalayarak kapatmıştı.


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