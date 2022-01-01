Westbrook'tan, Wolves'takilere cevap: "Hiçbir başarıları yok..."

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Minnesota Timberwolves oyuncularının kendisine yönelik yaptığı trash-talk'u umursamadığını söyledi.



Lakers'ın Timberwolves'a 124-104 mağlup olmasının ardından Westbrook, Wolves oyuncularının yaptığı hareketlerin kendisini rahatsız etmediğini, çünkü "onların bu ligde hiçbir şey yapmadıklarını" belirtti.



Sosyal medyada viral olan bir sekansta Westbrook'un bitime 3 dakika 58 saniye kala köşeden denediği üçlük hiçbir şeye değmeyince, ribaundı alan Towns şaşkın bir şekilde havaya bakarken görülmüştü.



Russ maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Doğrusu umurumda değil. Belki başkaları umursuyordur, ama benimle konuşmuyorlardı. Özellikle diğer çocuklarla tek tek konuşuyorlardı, ama bu boş konuşmalar beni rahatsız etmez. O takımda hiç kimse, 'Bana bir şey demiş, karşılık vereyim' diye düşündürecek kadar NBA'de başarı yakalamış değil. Sıkıntı yok. İyiler, maçı da kazandılar. Ne mutlu onlara. Sonrakine odaklanıyorum."



"HANİ BU BİR TAKIM SPORUYDU?"



Beverley, Westbrook'un yorumlarını duyduktan sonra Twitter'da bu ifadelere, NBA'deki başarılarını listeleyerek bir yanıt verdi:



"Her yıl playofflara kaldım. İki farklı takımla iki Batı konferansı finali gördüm. Bireysel istatistikler mi yoksa takım istatistikleri mi önemli? Hani bu bir takım sporuydu?"



Üst üste üçüncü maçını kaybeden Lakers, sezonda 29-30 derecesine gerileyerek Batı'da dokuzuncu sırada yer almayı sürdürdü.



