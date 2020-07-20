Westbrook, sosyal adalet mesajı bulunan tişörtleri tanıttı!

Honor the Gift is extremely proud to collaborate with the NBPA to create a collection of shirts that allow us players to shed light on social injustice, and honor the victims and families of those who continue to inspire us. pic.twitter.com/drf2f7NocD



— Russell Westbrook (@russwest44) July 20, 2020

Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook, sosyal adalet mesajları içeren tişörtlerinin ilk görüntülerini, Twitter hesabından paylaştı.Westbrook ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA), Orlando'da oyuncuların giymesi için çeşitli sosyal adalet mesajları içeren birçok tişört hazırlamak için ortaklık kurdu ve Westbrook, Twitter'da tişört tasarımlarının ilk görüntülerine yer verdi.NBA ve NBPA, Black Lives Matter hareketi Amerika'da devam ederken, oyuncuların devam eden sezon boyunca formalarının arkasında görüntülemeyi seçebilecekleri, önceden belirlenmiş 29 mesajlık bir listeye karar verdikten sonra bir miktar tepki görmüştü. Bu mesajlar arasında 'Black Lives Matter', 'İsimlerini Söyle', 'Oy Ver', 'Nefes Alamıyorum', 'Adalet', 'Barış', 'Eşitlik', 'Özgürlük', 'Yeter' ve dahası vardı.NBPA ve Westbrook'un giyim şirketi Honor the Gift, bubble'ın içindeyken farklı bir mesaj vermek isteyen oyuncular için başka bir seçenek sundular, ancak bu tişörtlerin tam olarak ne zaman giyilecekleri belirsizliğini koruyor.Westbrook tasarımları tweetlerken, şu ifadeleri kullandı: