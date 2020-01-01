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Westbrook, sahada Draymond Green'e: "Daha şut atamıyorsun!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook ile saha içinde yaptığı 'trash-talk' hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook ile saha içinde yaptığı 'trash-talk' hakkında konuştu.

Green, yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Westbrook'un asla geri adım atmayacak ve her zaman cevap verecek bir adam olduğunu itiraf etti:

"Russ gibi bir adam her zaman yüzde 100 hararetlidir. Asla yüzde 70 ya da yüzde 60 değildir. Her zaman 100'dür. Ona sahadayken 'Onları yenmemize gerek yok' diye bağırırdım. 'Russ onları yenecek zaten.' derdim. Mesela, 'Aha işte, şutları kaçıra kaçıra adamlar zaten yenilecek' falan derdim.

O da bana 'Sen şut atamıyorsun bile. Oynayamıyorsun' falan derdi. Karşılıklı diyaloga girmeyi en sevdiğim adamlardan biridir. Ona çok saygım vardır, ama Russ sürekli cevap vermeye devam edecek bir adamdır."

Green ve Westbrook, NBA'deki en iyi hırslı rekabetçilerden ikisi olarak kabul ediliyor.


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