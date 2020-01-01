Westbrook: "Sadece etrafta koşuşturuyorum"

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, dün gece Rockets'ın Los Angeles Lakers'a karşı 117-109 yenildiği playoff serisinin 2. maçında, bir başka kötü performans sergiledi.



Russ, 4/15 şut isabetiyle sadece 10 sayıda kalmasının yanı sıra, yedi de top kaybı yapmıştı:



"Bu benim suçum. Başka kimseyi suçlamıyorum. Hatalarımı üstlenirim. Yaptığımın arkasında dururum ve bu da böyleydi."



Westbrook, 1. maçta beş top kaybı yapmış ve bir hafta öncesinde Rockets'ın Oklahoma City Thunder'a karşı 6. maçta aldığı mağlubiyette ise yedi top kaybı daha yapmıştı.



31 yaşındaki yıldız, Lakers'ın takım arkadaşı James Harden'a karşı ikili sıkıştırma yapmasıyla, top kullanımda da bir artış görmüştü. Westbrook, bu tür senaryolarda Harden'a yardım etmenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi:



"Şu anda sadece etrafta koşuşturuyorum. Maç filmine bakmalı ve nasıl etkili olacağımı bulmaya çalışmalıyım."



Westbrook, beş playoff maçında ortalama 15.6 sayı, 8.2 ribaund, 4.4 asist ve 4.2 top kaybıyla oynuyor. Şut isabetleri ise, genel olarak %39.1 ve üçlük çizgisinin gerisinden %16.7 şeklinde.



Houston ve L.A. ekipleri, 1-1 olan serinin devamını Salı gecesi getirecekler.



