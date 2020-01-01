Westbrook, Rockets kültürü karşısında "dehşete düşmüş!"

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un eski takımı Houston Rockets'teki kültür karşısında 'dehşete düştüğü' iddia edildi.



Westbrook'un Rockets'taki kısa görev süresi, geçtiğimiz sezon saha içinde orta düzeyde başarılı olmuştu ancak ESPN'den çıkan raporlar, All-Star oyuncunun Rockets'ın işleyiş şeklini beğenmediğini ortaya koydu.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Westbrook, organizasyonun işleri nasıl yürüttüğü konusunda giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyordu. Ekibin zamanlama konusunda disiplinli olmadığı ve James Harden gibi süperstarların istediklerini yapmalarına "izin verdiği" bildirildi.



"HİÇBİR ŞEY ZAMANINDA BAŞLAMAZ"



MacMahon, raporunda şunları yazdı:



"Westbrook, genel olarak gecikmeye tahammülü olmayan biriydi. Rockets'ta planlanan kalkış saatleri, Harden ve diğerleri tarafından gelen önerilerle oluyordu.



Eski bir Rockets çalışanı, 'Hiçbir şey zamanında başlamaz. Uçak her zaman geç kalır. Otobüs asla zamanında gelmez. Organize olmuş bir AAU ekibi gibi sadece.' şeklinde konuştu.



Florida bubble'ında bir seferinde Harden, günlük COVID-19 testini yaptırmayı Rockets'ın film seansının başlayacağı saate kadar geciktirmişti. Zamanında gelmeyince, Westbrook, 'Başlatın şu filmi! Onu mu bekleyeceğiz!' diye bağırmıştı. D'Antoni, Harden geldiğinde yeniden başlamak zorunda kalacaklarını açıklamıştı ve bu, Westbrook'u sakinleştirmeye pek yaramamıştı."



"TOP ELİNDE YOKSA, OYNAMAK İSTEMİYOR!"



MacMahon ayrıca, Rockets'ın bu ay kendisi olmadan antrenman kampına başlamasıyla yakın zamanda gündeme oturan bir konu olan, Harden'ın parti yapma eğilimine de değindi.



Harden rapor vermekte gecikmişti ve bunun yerine rapçi Lil Baby'nin doğum günü partisine katılmak için Atlanta'ya ve ardından Las Vegas'a gitmişti. Harden geçtiğimiz gün, bu sıralarda bireysel antrenman yaptığını belirtmişti.



MacMahon'un kaynakları ayrıca eski Rockets oyun kurucusu Chris Paul'un, Harden'ın top elinde olmadığında takımın hücumuna katılmamayı tercih etmesinden hiç hoşlanmadığını ve Westbrook'un bile "kendi oyununu oynayamadığını düşündüğünü" iddia etti.



