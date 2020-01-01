Westbrook, playoffların başlangıcını kaçıracak

Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook'un, gerilen sağ kuadrieps kası sebebiyle takımın playoff ilk tur serisinin başlangıcını kaçırmasının beklendiği açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Westbrook'un dönüşünün tedaviye nasıl tepki vereceğine bağlı olacağını belirtti.



Wojnarowski ayrıca, bu sakatlıkların Westbrook gibi çok fazla güçle oynayan biri için özellikle zor olabileceğini ekledi.



Orlando'daki playoff maçları arasında daha az zaman olacağında ötürü, Russ'ın muhtemelen daha fazla maç kaçırabileceği iddia edildi.



Westbrook daha önce Rockets'ın Philadelphia 76ers'a karşı 14 Ağustos'ta oynadığı son maçında forma giymemişti.



Rockets, önümüzdeki hafta playoffların ilk turunda Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.



