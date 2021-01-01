Westbrook: "Oscar'ın söylediklerinden onur duyuyorum!"

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, triple-double rekoruyla ilgili efsane oyuncu Oscar Robertson'ın söylediklerinden dolayı onur duyduğunu ifade etti.



Westbrook, dün geceki triple-double performansıyla (15 sayı, 12 ribaund, 11 asist), Robertson'ın 181 ile zirvede bulunduğu listede birinciliği paylaşmaya, dört performans daha yaklaşmıştı.



Wizards'ın normal sezon takviminin bitimine dokuz maç bulunuyor ve Westbrook'un son 20 maçında 17 triple-double'ı olduğu göz önüne alındığında, rekoru ne zaman kıracağı merak konusu olmuş durumda.



"RUSS, REKORU KIRACAKTIR"



Robertson, bu haftanın başlarında "Hoop Du Jour" isimli podcast'te Peter Vecsey'e, Westbrook'un yakında kendisini geçeceğine inandığını belirtmişti:



"Rekoru kıracağını düşünüyorum. Ve kendisi muazzam bir basketbolcu ve sporcu olduğu için, bunu yaptığında çok memnun olacağım. Tüm o spor yazarları ona 'Şampiyonluk kazanmadı ama...' falan diye bulaşıyor ama, çocuk her gece MVP düzeyinde basketbol oynuyor."



"ASLA HAFİFE ALMIYORUM..."



Robertson'ın övgülerinden haberdar olduktan sonra Westbrook, 1960-1974 yılları arasında lige damgasını vurmuş olan 82 yaşındaki efsane oyuncuya minnettarlığını, şu sözlerle dile getirdi:



"Bu gerçekten bir onur. Samimi söylüyorum, asla hafife almadığım bir şey. Çünkü Oscar, basketbol için çok şey yapmış, Afroamerikalı bir atlet olmanın zor olduğu bir dönemde oynamış ve oyun için pek çok fedakarlıkta bulunmuş olan birisi. Bunun bilincindeyim ve ismim kendisiyle aynı cümlelerde yer alabildiğinden ötürü oldukça minnettarım."



Westbrook 181'inci triple-double'ını en erken 6 Mayıs'ta Toronto Raptors'a karşı yapabilir ve ardından 8 Mayıs'ta Indiana Pacers'a karşı Robertson'ın rekorunu kırma fırsatı yakalayabilir.



