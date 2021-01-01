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Westbrook: "NBA'e geldiğimde, şampiyon olmuştum zaten"

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, kariyerindeki playoff başarısı eksikliğine dair yorumlara, "NBA'e gittiği zaman halihazırda bir şampiyon olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, kariyerindeki playoff başarısı eksikliğine dair yorumlara, "NBA'e gittiği zaman halihazırda bir şampiyon olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

Westbrook, Larry O'Brien kupasını hiç kaldırmmış olsa da, NBA başarısının, toplumundaki insanların yaşamlarını iyileştirmesine olanak sağlamasından ötürü çoktan kazanan biri gibi hissettiğini belirtti.

Russ, The Athletic'ten Fed Katz'e şu açıklamaları yaptı:

"Ben gayet mutluyum. NBA'e geldiğimde şampiyon olmuştum zaten. Sokaklarda büyümüş biriyim. Zaten bir şampiyonum. NBA şampiyonu olmak zorunda değilim. NBA şampiyonluğu kazanan fakat sefil olup toplumdaki ve dünyadaki insanlar için hiçbir şey yapmayan birçok insan tanıyorum. Ve benim mirasım, saha içinde yaptıklarıma dayanmıyor."

Westbrook'un yorumları, bir muhabirin ESPN analisti Stephen A. Smith'in yorumlarına ilişkin sorusu sonrası gelmişti. Stephen A., Westbrook'un bulunduğu kadroların playoff başarısızlığına rağmen kendisinin saha içindeki genel yaklaşımını eleştirmişti.

"DEMEK Kİ BİR ŞEYLERİ DOĞRU YAPIYORUM"

Çoğu zaman bu konuda sessiz kalmayı tercih eden Westbrook, mirasının NBA'de geçirdiği zamana göre tanımlanmayacağı iddiasını sürdürdü:

"Tüm hayatım boyunca basketbol oynamayacağım. Geride bırakacaklarım, sahada dışında yaptıklarım ve bu yolculuğum boyunca kaç kişiyi etkileyebileceğim ve ilham verebileceğim üzerinedir. Bu sayede yoluma devam edebiliyorum. Benim kadar eleştiriye maruz kalan bir başka oyuncu daha yok. Ama bunu olumlu olarak alıyorum, çünkü açıkçası, eğer insanlar benim hakkımda konuşuyorsa bir şeyleri doğru yapıyorum demektir."


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