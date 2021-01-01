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Westbrook: "Lakers'a katılmış olmak, olağanüstü bir şey"

Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Russell Westbrook, çocukken desteklediği bir takımın parçası olmanın henüz kendisine "dank etmediğini" açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Russell Westbrook, çocukken desteklediği bir takımın parçası olmanın henüz kendisine "dank etmediğini" açıkladı.

Westbrook, Staples Center'da Lakers ile yaptığı ilk basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:

"LA'li biri olarak, her zaman ev sahibi takımınız için oynayabilmeyi arzu edersiniz. Bu kesinlikle hep aklımda olan bir şeydi, fakat dönüp dolaşıp 'Muhtemelen gerçekleşmez' derdim.

Olağanüstü bir durum. L.A.'li olarak, buradan çok uzakta büyümemek, geçit törenlerini izleyebilmiş olmak, hatta okulu asarak katılmaya çalışmak ve Lakers taraftarı olmakla, her şey olması gerektiği gibi gelişmiş oldu."

"LeBRON İÇİN İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAĞIM"

Westbrook, yeni takım arkadaşı LeBron James'in artık takım başarısını artırmak adına tüm yükü taşımamak zorunda kalmayacağını belirtti:

"LeBron bu oyunun gördüğü en iyi oyunculardan biri ve sahada her şeyi yapabilme yeteneğiyle, yapmam gerekenleri kolayca çözmemi sağlayacaktır. Şampiyonluk düzeyinde bir takıma geliyorum ve bana düşen görev, oyunu onun için kolaylaştırabilmek.

Anthony Davis ve LeBron, her şeyden önce benim arkadaşlarım. Takım arkadaşları olarak ise, işim onları daha da iyi hale getirmek. Aynı şey onlar için de geçerli."

Russ, sezon ilerledikçe "inişler ve çıkışlar" olacağını ve Lakers'ın yıldız üçlüsünün "şampiyonluk kazanabilmek için en iyi şekilde nasıl oynanacağını öğreneceğini" de sözlerine ekledi.


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