Utah Jazz ekibinin, Russell Westbrook'a kendisiyle ilgilenen takımlarla görüşmesi için izin verdiği bildirildi.



Geçtiğimiz hafta Chicago Bulls'un Westbrook'u almak için "önde giden ekip" olduğunu söyleyen ESPN'den Adrian Wojnarowski, daha sonra Westbrook ve menajerinin Bulls, LA Clippers, Washington Wizards ve Miami Heat ile çoktan görüştüğünü belirtmişti.



Serbest oyuncu piyasasında bir veteran point guard arayışında olan Bulls'un, Russ ile ilgilendiği bir süredir biliniyordu. Westbrook'un şu anda Jazz'de kalıp kalmayacağına veya kendisini bekleyen diğer takımlarla görüşüp görüşmeyeceğine karar vermek için biraz zaman istediği de rapor edilenler arasında.





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