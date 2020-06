Westbrook, Juneteenth partisine katılıyor!

Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook'un, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde yapılması planlanan bir Juneteenth açık hava partisine katılacağı açıklandı.



Parti, ABD başkanı Donald Trump'ın kentteki kampanya mitingiyle aynı zamanda gerçekleştirilecek.



Juneteenth, 18 Haziran'da ABD'de kalan son kölelerin kurtuluşunu anan bir devlet bayramı.



Westbrook, Senatör Kamala Harris, aktris Alfre Woodard ve rapçi Jidenna da dahil olmak üzere kutlamaya katılan birçok eğlence sektörü üyesi, aktivist ve politik figürden biri. Konuklar ayrıca partinin web sitesi aracılığıyla da davet ediliyor.



Kariyerinin ilk 11 sezonunu Thunder ile geçiren Westbrook, Oklahoma eyaletine yakın bir bağa sahip. Geçtiğimiz hafta, 1921 Tulsa ırk katliamına odaklanan "Terror In Tulsa: The Rise And Fall of Black Wall Street" isimli bir belgeselin yapımcılığını üstleneceğini açıklamıştı.