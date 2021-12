Westbrook, Iverson kıyaslamasını kabul etmedi!

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson ile yapılan karşılaştırmalara itiraz etti.



Westbrook kısa süre önce, Doğu Konferansı'ndan bir yöneticiye göre 'çok uyumlu bir süperstar olmamasından' ötürü, Iverson'la karşılaştırılmıştı:



"Russ bana, kendi şartlarına göre kazanmayı istiyor olmasından ötürü Allen Iverson'ı hatırlatıyor. Bir adım geri çekilip LA'de kazanabilirse, bu ligde yaptığı diğer her şeyi geçerli kılacaktır."



"KATILMIYORUM..."



Westbrook, ESPN'den Dave McMenamin ile yaptığı sohbette, bu değerlendirmeye şu şekilde itiraz etti:



"Birden fazla nedenden dolayı katılmıyorum. Birincisi, ben türünün tek örneği bir oyuncu olduğuma inanıyorum ve her ne kadar Allen'a ve basketbol için yaptıklarına saygım sonsuz olsa da, hiçbir şekilde onunla karşılaştırılamam.



İkincisi, şimdiye dek muhtemelen her zaman takımın iyiliği için gerekenin en iyisini yapmaya çalışmışımdır. Bunu kariyerimde her zaman yaptım ve ne olursa olsun yapmaya devam edeceğim. Şampiyonluk kazanırsak, güzel. Kazanamazsak, ona da razıyım çünkü hayat devam ediyor."



Iverson, mevzubahis karşılaştırmayı 2016'daki bir röportajda bizzat kendisi de yapmıştı.



Batı Konferansı'nda 13-13'lük derecesiyle 7. sırada yer alan Lakers'ta bu sezon Russ, 20.0 sayı, 7.7 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.