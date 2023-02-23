LA Clippers'ın yeni point guardı Russell Westbrook, Clippers için 'mücadele etmeye hazır' olduğunu açıkladı.



34 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Lakers ile bir buçuk sezonluk çalkantılı görev süresinin sona ermesinin ardından, kendisini isteyen bir takımda olmaktan ve Los Angeles'ta ailesinin yanında kalmaktan mutlu olduğunu söyledi:



"İstendiğiniz bir yerde olmak, herhangi bir insan için zaten çok önemli. Buna çok değer veriyorum."



"Diğer çocuklara ne şekilde yardımcı olabileceğime bakacağım. Bunu gerçekten benimsiyorum ve yapacağım da. Buradaki herkes için işleri kolaylaştırmaya çalışarak, sahada sevip sevmedikleri şeyleri öğreneceğim. Bu benim için ayrı bir süreç olacak, ancak bu mücadeleye hazırım ve dört gözle bekliyorum."



Son beş yılda beşinci takımında forma giyecek olan Westbrook, bu sezon 15.9 sayı, 6.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarla oynuyor.





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