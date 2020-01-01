Westbrook: "İnsanlar beni yanlış yorumluyor"

Washington Wizards'ın yeni süperstarı Russell Westbrook, oyun tarzı yüzünden, insanların saha dışında kendisini "yanlış yorumladığını"' söyledi.



Westbrook artık Wizards'ın bir üyesi olsa da, 32 yaşındaki eski MVP, hala aynı eski Russ olacağı konusunda ısrarcı.



Russ, yeni ekibiyle yaptığı video basın toplantısında, gerçekte olduğuna inandığı kişiye kıyasla, başkalarının onu nasıl algıladığına dair birkaç gözlem sundu:



"Oyunu oynama tarzım, bir insan olarak inandığımın, yaptığımın ve temsil ettiğim şeyin biraz yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Açıkçası, saha içinde ve dışında iki farklı insanım.



Sahada hiç arkadaşım yoktur, dostane davranmam, amacım birinin k*çını tekmelemektir. El sıkışmayla falan uğraşamam. Bunun için zamanım yok ve bu tutumumu asla değiştirmeyeceğim."



"ETKİ VE İLHAM VERMEK..."



Westbrook saha dışında, hem soyunma odasında hem de basketboldan uzakta liderlik rolünden zevk almaya devam edeceğini belirtti:



"Benim için en önemli şey, çıkıp kendim olmaktır. Ve bu benim için kolay çünkü kendim olduğum için samimi, sadık ve anlayışlı olabilirim. Tabii ki, anlaşılması en kolay adam sayılmam. Ama bir takım arkadaşı olarak, bir insan olarak, bir baba olarak, benim için en önemli kısım bu. Ve bu konuda güçlü durarak, takım arkadaşlarıma, organizasyonlarıma ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara, ilham vermeyi sürdürüyorum. Umursadığım şeyler, yalnızca bunlar... etki ve ilham vermek."



Russ, kariyerinde oynadığı 12 sezon boyunca 23.2 sayı, 8.3 asist, 7.1 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



