Westbrook, ilk Wizards maçı için: "Hayal kırıklığına uğradım.."

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, Philadelphia 76ers'a karşı Wizards'la ilk maçında gösterdiği performansa ilişkin düşüncelerini paylaştı.



Westbrook yalnızca üç çeyrekte triple-double (21 sayı, 11 ribaund, 15 asist) yapmış olsa da, takımı 107-113 kaybettiği için bundan memnun kalmadığını belirtti.



Russ, NBC Sports Washington'dan Chase Hughes'e şunları söyledi:



"Yeterince iyi değil. Dürüst olmak gerekirse, kendi adıma hayal kırıklığına uğradım… Manevi zaferleri sevmem."



Westbrook'un ilk Wizards maçı performansı şu şekildeydi:



