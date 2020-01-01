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Westbrook, ilk Wizards maçı için: "Hayal kırıklığına uğradım.."

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, Philadelphia 76ers'a karşı Wizards'la ilk maçında gösterdiği performansa ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, Philadelphia 76ers'a karşı Wizards'la ilk maçında gösterdiği performansa ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Westbrook yalnızca üç çeyrekte triple-double (21 sayı, 11 ribaund, 15 asist) yapmış olsa da, takımı 107-113 kaybettiği için bundan memnun kalmadığını belirtti.

Russ, NBC Sports Washington'dan Chase Hughes'e şunları söyledi:

"Yeterince iyi değil. Dürüst olmak gerekirse, kendi adıma hayal kırıklığına uğradım… Manevi zaferleri sevmem."

Westbrook'un ilk Wizards maçı performansı şu şekildeydi:


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