Westbrook: "İçten içe, her zaman Lakers'ta oynamak istemiştim!"

Los Angeles Lakers süperstarı Russell Westbrook, içten içe her zaman Lakers için oynamak istediğini itiraf etti.



Talk show sunucusu Jimmy Kimmel ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Westbrook, birçok konuyu tartıştı.



Kimmel, Westbrook'a LA'de oynamanın hep planları arasında olup olmadığını sorduğunda, Russ, memleketinin takımı olduğundan ötürü, uzun zaman boyunca Lakers'a katılmayı umduğunu açıkladı:



"İçten içe evet. Bence her oyuncu eninde sonunda memleketinde oynar. Ve bence artık zamanlama doğru, ortam doğru, takım da doğru. Her şey olması gerektiği gibi."



"DAHA ÖNCE BU KONUYU KONUŞMADIK"



Lakers'ın yeni kadrosundan bahseden Kimmel, Westbrook'un 2012 Olimpiyatları'nda Carmelo Anthony, LeBron James ve Anthony Davis ile birlikte oynadığına dikkat çekti ve o dönemde aynı takımda oynamaktan söz edip etmediklerini sordu.



Westbrook, bu hamlelerin gerçekleşmesine yakın olana dek, onlarla hiçbir şey konuşmadığını belirtti:



"Çok tuhaftır, Melo ile Oklahoma City'de oynamıştım ve beraber oynamaktan hiç bahsetmemiştik bile. Ben ve Bron yıllardır arkadaşız ama hiç bu konuda konuşmuşluğumuz olmadı. Ve sonra birdenbire bu yaz konusu açıldı ve Lakers'a gelmiş oldum. Her şey çok hızlı oldu."



"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK"



Son olarak Kimmel, Westbrook'a Lakers için bir NBA şampiyonluğunu garanti edip etmediğini sorduğunda, Brodie başta tereddüt etse de, ekibinin bu yıl kazanma şansını yüksek bulduğunu söyledi:



"Garanti etmek mi? Bilemem. Ama şansımız yüksek."